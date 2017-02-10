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Врио губернатора занялся здоровьем края

Решетников Максим

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников провел совещание по вопросам здравоохранения в регионе. На встрече присутствовали заместитель председателя регионального правительства Татьяна Абдуллина, министр здравоохранения края Вадим Плотников, главврачи ведущих медицинских организаций, представители территориального Фонда ОМС.Глава региона обозначил членам правительства основную проблему системы здравоохранения: «С моей точки зрения уровень ресурсов, который на сегодняшний момент в системе здравоохранения существует, и уровень удовлетворенности населения услугами здравоохранения в крае друг другу не соответствуют. Иными словами, за эти деньги жители Прикамья должны получать большие результаты». На совещании было отмечено, что на программы ОМС, по которой получают бесплатную медицинскую помощь жители Прикамья, в 2017 году будет направлено 26,5 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом возросло финансирование на поликлиники (общая сумма 9,6 млрд рублей), на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (1,7 млрд рублей). На уровне 2016 года осталось финансирование Скорой медицинской помощи – 1,7 млрд рублей.По итогам совещания Максим Решетников поручил региональному Минздраву организовать работу по ремонту медицинских организаций с целью повышения доступности медицинской помощи жителям Прикамья. Глава региона подчеркнул, что вопросы здравоохранения находятся в фокусе внимания краевых властей, поэтому совещания с главврачами будут проводиться на регулярной основе.

Метки: в Пермском крае, Власть, Здоровье

Опубликовано: 10.02.2017 в 14:24 в рубрике - Новости радиоканалов

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