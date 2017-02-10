Чердынь готовится к охоте на волков

Жители Чердыни рассказывают, что в последнее время вблизи города то и дело появляются волки. Их жертвами все чаще становятся собаки. Если хищников не отстреливать, они вполне спокойно могут напасть и на людей. Глава Чердынского района Андрей Ламанов объяснил, что в такие холода волки не могут самостоятельно добыть себе пропитание в лесу, поэтому идут в город в поисках пищи. В конце февраля должна состояться охота, для которой уже закупили 2 километра флажков. Через две недели снег будет рыхлый, волкам будет тяжело ходить. Тогда группа охотников объединится и выйдет на отстрел.

Выследить и убить хищника непросто. Предполагаемый квадрат, где могут находиться хищники, делят на секторы. В лесной массив идут загонщики - их задача обследовать все места, где может находиться волк. Здесь важно разбираться в повадках животного, как правило, волк боится людей, но в любой момент ситуация может измениться. Волчью стаю буквально «заставляют» выйти в нужное место, где их уже ждут стрелки.