Добрые дела не забываются

Благотворительная акция «Я помогаю!» проходит в Чайковском районе. Оказать посильную помощь нуждающимся могут все желающие. Вы можете передать любое количество нескоропортящихся продуктов (крупы, макароны, сахар, соль, консервы и т. п.), вещей, игрушек в Краевое государственное автономное учреждение «Центр социальной защиты населения по Чайковскому району» по адресу: ул.Мира, 2/2, кабинет №13, для их последующей передачи остронуждающимся людям, семьям с детьми. Позвонить по тел.: 3-30-39, сотрудники приедут и заберут Ваше пожертвование. Вы можете оказать личную помощь продуктами конкретной семье или человеку, позвонив и выбрав одну из просьб.