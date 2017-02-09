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← Будут лечить с «маячками»

Осторожно: Новые схемы мошенничества

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Сервисы дистанционного банковского обслуживания – безусловно, очень удобны и привлекательны для клиентов. Однако развитие цифровых технологий привлекает внимание и злоумышленников, которые изобретают все новые схемы мошенничества. Одна из самых распространенных – рассылка сообщений с ссылками на вирусное программное обеспечение. Перейдя по ним, клиент заражает свое устройство и открывает доступ злоумышленникам к конфиденциальной информации. Также злоумышленниками часто используют схемы «вытягивания» из клиента конфиденциальной информации: например, просят сообщить по телефону реквизиты банковской карты, одноразовые пароли. Либо под различными предлогами убеждают совершить некие действия: представившись сотрудниками банка, просят подойти к банкомату и последовать инструкциям. Полиция призывает жителей края быть внимательными и осторожными.

Метки: в Перми, Деньги, Преступления, в России

Опубликовано: 09.02.2017 в 16:22 в рубрике - Новости радиоканалов

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