Будут лечить с «маячками»

Отделение восстановительного лечения в Кунгуре продолжает работать в прежнем режиме, и закрывать его не будут. Об этом сказал главврач Кунгурской центральной городской больницы Вадим Кириллов на встрече с представителями городской организации ветеранов.

"Здание отделения восстановительного лечения необходимо обследовать, - сказал Вадим Валерьевич. - С 2012 года на некоторых стенах появились трещины, тогда же были установлены так называемые маяки. Время показало, что движение стен идёт – почти все маяки треснули. Вероятно, это некритично. Но необходимо провести обследование, чтобы эксперты дали своё заключение о возможности дальнейшей эксплуатации здания".

В краевом минздраве сообщили, что такое обследование будет проведено. Вадим Валерьевич рассказал, что экспертизу планируется провести во время активного весеннего снеготаяния, то есть, в апреле. Заключение будет готово через 1-2 месяца. Таким образом, к 1 июля уже будет информация по состоянию здания.