В Прикамье отметили День науки

В России отметили День науки. Пермский край – третий субъект Российский Федерации по количеству национальных исследовательских университетов. В Прикамье 10 государственных вузов и 17 филиалов различных университетов и институтов, а также 6 научно- исследовательских институтов РАН. Регион имеет уникальные научные школы в сфере промышленности, связанные с изучением и внедрением научных разработок в области органической химии, механики твердого тела и жидкостей, микробиологии, биотехнологий, технологий использования недр, создания композиционных материалов, технологий управления производствами оптических волокон, гироскопов и навигационных систем, технологий создания авиационных двигателей, создания лекарственных препаратов. Не имеют аналогов в мире разработки пермских ученых по таким направлениям, как магнитная гидродинамика, биотехнология, синтез химических соединений, рекультивация нефтезагрязненных почв, свайные фундаменты, порошковая металлургия.