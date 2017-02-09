Корма хватит

«Свинокомплекс Пермский» увеличивает обеспеченность кормовой базы поголовья за счет собственных источников. По словам гендиректора ГК «Синергия» (арендатор «Свинокомплекс Пермский») Александра Печерского, для этого в Омской области, где находится посевной клин компании, на 20 процентов были увеличены площади под зерновые. «В прошлом году обеспеченность собственной кормовой базой составила порядка 30 процентов, в 2017 показатель планируется довести до 70 процентов, что составляет порядка 18 тысяч тонн зерновых», – сообщил Александр Печерский.

«Свинокомплекс Пермский» обеспечивает Прикамье свининой на 82%. Сегодня при поддержке региональных властей на предприятии реализуется проект по модернизации агропредприятия. Кроме того, ведется развитие собственной торговой розницы в Пермском крае и Омской области. В течение 2016 года на территории нашего региона было открыто 44 торговых точки.