Так держать!
Воспитанники пермской СДЮСШОР «Киокушинкай» Дмитрий Плешков и Анастасия Кульбеда завоевали серебряные награды чемпионата России по танцевальному спорту. Национальный турнир, в котором участвовали 88 пар, состоялся в подмосковной Лобне. Дмитрий и Анастасия, как сообщает Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края, уже через 10 дней представят Россию на чемпионате Европы в Копенгагене (Дания).
"Чемпионат России по двоеборью - это всегда эмоционально, неожиданно, особо "танцевально" и высоко "конкуренто"! Так трудно удержать позицию, а нам удалось подняться до серебра! Спасибо всей команде тренерского состава! Спасибо всем, кто нас поддерживал, был рядом или переживал полночи онлайн! Спасибо соперникам за интересную борьбу!", - написала на своей страничке в соцсети Анастасия Кульбеда.
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