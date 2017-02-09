Так держать!





Воспитанники пермской СДЮСШОР «Киокушинкай» Дмитрий Плешков и Анастасия Кульбеда завоевали серебряные награды чемпионата России по танцевальному спорту. Национальный турнир, в котором участвовали 88 пар, состоялся в подмосковной Лобне. Дмитрий и Анастасия, как сообщает Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края, уже через 10 дней представят Россию на чемпионате Европы в Копенгагене (Дания).

"Чемпионат России по двоеборью - это всегда эмоционально, неожиданно, особо "танцевально" и высоко "конкуренто"! Так трудно удержать позицию, а нам удалось подняться до серебра! Спасибо всей команде тренерского состава! Спасибо всем, кто нас поддерживал, был рядом или переживал полночи онлайн! Спасибо соперникам за интересную борьбу!", - написала на своей страничке в соцсети Анастасия Кульбеда.