ВРИО губернатора Пермского края подписал первый указ

Максим Решетников подписал первый указ и провел встречу с членами Правительства Пермского края. Глава региона обозначил задачи и перспективы дальнейшей работы. Первые совещания, которые проведет Максим Решетников, будут касаться развития здравоохранения, ремонтов автодорог и дворовых территорий в муниципальных образованиях Пермского края, переселения граждан в Березниках.

"Работа у вас сложная и ответственная. Есть интересы жителей края, есть задачи, поставленные Президентом России, их надо решать", - отметил Максим Решетников. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников подписал первый указ, согласно которому возложил на себя полномочия председателя Правительства Пермского края с сегодняшнего дня.