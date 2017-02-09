ВРИО губернатора Пермского края подписал первый указ
Максим Решетников подписал первый указ и провел встречу с членами Правительства Пермского края. Глава региона обозначил задачи и перспективы дальнейшей работы. Первые совещания, которые проведет Максим Решетников, будут касаться развития здравоохранения, ремонтов автодорог и дворовых территорий в муниципальных образованиях Пермского края, переселения граждан в Березниках.
"Работа у вас сложная и ответственная. Есть интересы жителей края, есть задачи, поставленные Президентом России, их надо решать", - отметил Максим Решетников. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников подписал первый указ, согласно которому возложил на себя полномочия председателя Правительства Пермского края с сегодняшнего дня.
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