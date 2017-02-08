Моногорода ищут идеи

В марте текущего года стартует приоритетная программа Российской Федерации «Комплексное развитие моногородов», один из главных ее проектов - «Пять шагов благоустройства повседневности». Положительный пример Красновишерска – праздник Черники и черничного пирога – опубликован в методических рекомендациях как одна из готовых к тиражированию практик. Администрацией Красновишерского района по согласованию с администрацией Красновишерского городского поселения на участие в программе заявлены три объекта, благоустройство которых соответствует всем «пяти шагам»: - аллея 40 лет Вишерскому целлюлозно-бумажному комбинату (ул. Победы); - здание Дома культуры (ул.Дзержинского,9); - ограждение промышленной площадки Вишерского целлюлозно-бумажного комбината (ул. Гагарина).

С целью определения нужд и потребностей жителей запущена краудсорсинговая платформа на сайте моногорода.рф, служащая накопителем идей. Жители могут зайти на сайт и оставить свои предложения по благоустройству городской среды. Приложение фото и схем приветствуется.

Моногорода России - это города, построенные вокруг заводов, чтобы поддерживать их непрерывную работу. Всего в нашей стране 319 моногородов, в них проживает порядка 14 миллионов человек.