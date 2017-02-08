По историческим местам Лысьвы
«Путеводитель по историческим местам Лысьвенского городского округа» вышел в свет. Издание описывает 9 туристических маршрутов по знаковым местам округа с изложением познавательной составляющей маршрута, примерной схемы движения, перечня необходимого оборудования и затрат. Над составлением путеводителя работала творческая группа лысьвенских краеведов, в центре внимания авторов – революционное прошлое Лысьвы. Издание путеводителя стало возможным при поддержке администрации. Ознакомиться с книгой и наметить свои туристические маршруты жители могут в библиотеках города и школ и общественных организациях территории.
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