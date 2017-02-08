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В ПФО обнаружены нарушения в подготовке к отопительному сезону

отопление

В Йошкар-Оле по поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича помощник полпреда Сергей Валенков принял участие в совещании по вопросу прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов, которое провел заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

Открывая совещание, он отметил, что «Марий Эл оказалась на грани срыва осенне-зимнего периода – в регионе зафиксированы многочисленные нарушения подготовки и прохождения отопительного цикла», зафиксированы факты предоставления регионом недостоверных данных и недобросовестной подготовки к зиме.

Кроме того, Минстроем России озвучена информация о предоставлении республиканскими властями недостоверной информации о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов за 2016 год.

Как обстоят дела в Прикамье?

 

В Пермском крае отопительный сезон начался в штатном режиме. Для организации подготовки объектов ЖКХ, социальной сферы   к эксплуатации в предстоящий отопительный период созданы муниципальные комиссии (штабы), которые работают весь отопительный период.       

В муниципальных образованиях организована круглосуточная работа дежурных аварийно-восстановительных бригад, обеспечена готовность 344 аварийно-спасательных служб и служб экстренного реагирования, общей численностью 2013 человек личного состава, задействовано 415 единиц спецтехники и 256 единиц средств автотранспорта. Разработаны схемы привлечения дополнительных сил и средств для оперативного реагирования в случае возникновения внештатных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

 Дополнительно на предприятиях энергетики размещены 40 мобильных подразделений общей численностью более 150 человек личного состава, оснащенных спецтехникой и автотранспортом (30 ед.).

 К отопительному периоду подготовлен 30 441 многоквартирный дом, из них 15 606 с центральным отоплением.

 Сформирован запас топлива.

1 452 котельных работают в штатном режиме.

В 2016 году собираемость взносов на капремонт в Прикамье кардинально изменилась по сравнению с 2015 годом, в котором она составляла порядка 20%.

В 2016 году активизирована работа по взысканию задолженности. Региональным оператором было направлено более 10,3 тыс. уведомлений о наличии задолженности на общую сумму более 32 млн. рублей с предупреждением о негативных последствиях. В результате досудебной работы около 30% собственников полностью либо частично оплатили имеющуюся задолженность.

По итогам работы Фонда в 2016 г. с учреждениями федерального и краевого уровня, муниципальными и коммерческими учреждениями, была погашена задолженность по уплате взносов на капремонт на общую сумму 56 млн. руб.

Также в отношении должников проводилось взыскание задолженности в судебном порядке. За предыдущий год направлено порядка 1,1 тыс. исковых заявлений и заявлений о выдаче судебных приказов в отношении физических лиц на общую сумму 21,5 млн. руб.

В результате применения вышеуказанных мер с ноября 2016 г. наблюдается значительный рост собираемости взносов на капитальный ремонт. Текущий уровень составляет 71%.

Метки: в России, в Пермском крае

Опубликовано: 08.02.2017 в 17:30 в рубрике - Новости радиоканалов

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