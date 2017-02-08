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Что будет с Пермским хореографическим училищем?

Пермское хореографическое училище

Как стало известно «Новому компаньону», директор Пермского хореографического училища Людмила Шевченко, чей контракт истекает 10 февраля, останется на своей должности ещё два месяца. По словам Людмилы Дмитриевны, она согласилась выполнить просьбу Министерства культуры РФ, потому что «не могла оставить школу в такой момент, когда вокруг неё столько шумихи». Напомним, в преемники Людмиле Шевченко прочили юриста Пермского театра оперы и балета, выпускника училища Данилу Лобаса, однако утверждение его кандидатуры, по неофициальным данным, увязывали с превращением училища в филиал Академии российского балета им. Агриппины Вагановой.

Метки: в Перми, в России, Культура, Общество

Опубликовано: 08.02.2017 в 15:06 в рубрике - Новости радиоканалов

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