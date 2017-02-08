Молочные реки, скандальные берега

За минувший год было изъято 45 партий молочной продукции за нарушение требований производства. Составлено 148 административных протоколов.

"В ходе надзора на территории края выявлены два молокоперерабатывающих предприятия-призрака, – пояснили в краевом Роспотребнадзоре. – Изготовитель заявлен на маркировке, но фактически отсутствующий по месту нахождения. Это ООО «Маслоторг П» и ООО «Октябрьский молочный комбинат».

Материалы дела направлены в прокуратуру и Следственный комитет. Всего было проверено 348 организаций, занятых продажей, и восемь – производством молочной продукции. Проведено 1285 исследований. В 17 случаях в молоке присутствовали растительные жиры. В двух случаях производителем были заводы Пермского края.