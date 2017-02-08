Город, где хочется жить
Пермь наградили дипломами IX Международного смотра-конкурса практик городов СНГ и Евразийского экономического сообщества «Город, где хочется жить». Краевая столица неоднократно получала награды в этом конкурсе за представленные практики. По итогам 2016 года Пермь отмечена сразу в восьми номинациях. В частности, за создание в системе образования службы экстренной социально-психологической помощи детям и подросткам, за проект «Уроки о бюджете», направленного на повышение бюджетной грамотности учащихся, за реализацию муниципальной программы «Общественное участие», направленной на повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций и ряд других. Смотр-конкурс проводится ежегодно и ориентирован на выявление конкретных примеров решения городских вопросов, а также на оценку того, что реально удалось сделать городу для создания более комфортной и благоустроенной жизни горожан.
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