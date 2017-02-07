«Эко-Сад» проработает до середины февраля

Ледовый комплекс «Эко-Сад» на городской эспланаде продолжает свою работу в привычном режиме, ежедневно принимая у себя сотни гостей. Так, с момента открытия городок, посвященный Году экологии в России, уже посетили более 329,5 тысяч человек. Помимо горожан самый большой ледовый комплекс в России регулярно принимает у себя и приезжих гостей из соседних регионов, а также иностранных туристов. С помощью инфокиосков, впервые установленных в ледовом комплексе в этом году, горожане и гости города уже отправили почти 9 тыс. интерактивных поздравлений. Планируется, что работа «Эко-Сада» продлится до середины февраля.