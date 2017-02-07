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«Эко-Сад» проработает до середины февраля

Эко-сад

Ледовый комплекс «Эко-Сад» на городской эспланаде продолжает свою работу в привычном режиме, ежедневно принимая у себя сотни гостей. Так, с момента открытия городок, посвященный Году экологии в России, уже посетили более 329,5 тысяч человек. Помимо горожан самый большой ледовый комплекс в России регулярно принимает у себя и приезжих гостей из соседних регионов, а также иностранных туристов. С помощью инфокиосков, впервые установленных в ледовом комплексе в этом году, горожане и гости города уже отправили почти 9 тыс. интерактивных поздравлений.  Планируется, что  работа «Эко-Сада» продлится до середины февраля.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 07.02.2017 в 17:55 в рубрике - Новости радиоканалов

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