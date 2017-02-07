Столовая для пернатых

Пермские школьники поддержали экологическую акцию «Покорми зимующих птиц». Одним из мероприятий в рамках акции стал конкурс кормушек из экологичных материалов. Ученики школы №132 с экологическим уклоном представили более 100 работ. В нем также приняли участие ребята из лицея №8 и школы №102. При изготовлении кормушек ребята проявили свою фантазию. Все они были сделаны из экологичных материалов без использования пластика. Одна из кормушек выполнена из теста в форме птицы, другая – в виде домика – украшена ягодами рябины и сушками. В качестве материалов использовались также хлеб, семена, орехи. Сейчас кормушки развешены вдоль экологической тропы «Дорога домой» в Чернявском лесу. Пермские лесники напоминают, что пернатые будут рады зернам, ягодам и хлопьям. Для изготовления кормушек не стоит использовать пакеты из-под молока и пластиковые бутылки.