В Перми появилась «скорая помощь» для бездомных животных

«Скорая помощь» для бездомных животных появилась в Перми. По словам зоозащитника Семёна Филипповского, станцию для бездомных собак и кошек открыли активисты. Учреждение находится на шоссе Космонавтов, 141. В настоящее время здесь уже разместили 40 четвероногих. Стоит отметить, что пострадавших питомцев госпитализируют на специально оборудованном автомобиле. Телефон «скорой помощи» 278-50-05.