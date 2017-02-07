В Перми появилась «скорая помощь» для бездомных животных
«Скорая помощь» для бездомных животных появилась в Перми. По словам зоозащитника Семёна Филипповского, станцию для бездомных собак и кошек открыли активисты. Учреждение находится на шоссе Космонавтов, 141. В настоящее время здесь уже разместили 40 четвероногих. Стоит отметить, что пострадавших питомцев госпитализируют на специально оборудованном автомобиле. Телефон «скорой помощи» 278-50-05.
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