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Родители сдают ЕГЭ

ЕГЭ

В Прикамье сегодня проходит Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», направленная на повышение информированности родителей школьников об особенностях экзаменационных процедур. Для родителей будет организована пробная сдача ЕГЭ по русскому языку. Они смогут сами пройти через все процедуры экзамена, зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как организован контроль на ЕГЭ, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, напишут небольшую экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ. В акции примут участие около 50 регионов России в том числе и Пермский край, еще в нескольких регионах подобные мероприятия пройдут позднее. Планируется, что экзамен по русскому языку вместе с родителями и выпускниками напишут заместитель председателя Правительства Пермского края Ирина Ивенских и краевой министр образования и науки Раиса Кассина.

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае, в России

Опубликовано: 07.02.2017 в 17:10 в рубрике - Новости радиоканалов

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