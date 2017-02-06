Денис Мацуев ищет новые имена

10 февраля завершается прием заявок на участие в региональном конкурсе юных музыкантов Прикамья и соискание стипендии Дениса Мацуева, который в 7-й раз организуют Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Новые имена» и Пермская краевая филармония. Заявки принимаются на электронный адрес muz.gostin@mail.ru от юных дарований от 8 до 18 лет. Конкурс будет проходить по номинациям: фортепиано, орган, струнные смычковые инструменты, духовые, ударные и народные инструменты, академический вокал и народное пение. Первый (отборочный) тур конкурса состоится 18 и 19 февраля в Органном зале с 10:00 до 18:00. Вход - свободный. Членами жюри I тура станут ведущие преподаватели в сфере музыкального образования и известные музыканты Перми. Второй (основной) тур конкурса, к которому будут допущены не более 40 молодых талантов, состоится 8 марта. Члены жюри – мастера искусств и ведущие педагоги ведущих образовательных учреждений России. А накануне, 7 марта, профессора дадут будущим музыкантам мастер-классы по фортепиано, виолончели и баяну. Гала-концерт лучших из лучших состоится 9 марта в Органном концертном зале.