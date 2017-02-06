Пережить кризис поможет «Социальный контракт»
В Пермском крае по проекту «Социальный контракт»в прошлом году финансовую помощь получили 1 тыс. 52 многодетные и малообеспеченные семьи. На оказание государственной помощи из краевого бюджета было выделено 20,4 млн рублей. Средства, получаемые по соцконтракту, семьи направляли на развитие личных подсобных хозяйств, предпринимательскую деятельность, на переобучение, чтобы получить необходимое образование для трудоустройства. В городских территориях большей популярностью пользовались такие направления социального контракта, как оказание услуг гражданам (швейных, ремонтных и др.).Число участников проекта «Социальный контракт» в Прикамье ежегодно увеличивается: если на старте проекта в 2014 году соцконтракт был заключен с 747 семьями, то сейчас это уже более 1 тыс. семей. В 2017 году также планируется увеличить количество семей, которым будет оказана такая помощь. Напомним, данный вид помощи направлен на активизацию собственного потенциала граждан и поиск наиболее эффективных форм повышения благосостояния семьи. Социальный контракт заключается с целью стимулирования семей (граждан) к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации.
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