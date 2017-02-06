Марафон «По пути Ермака»: 33 км на лыжах

Лыжный марафон «По пути Ермака» стартовал от чусовской лыжной базы «Металлург». Участникам перехода пришлось пройти на лыжах 33 км от Чусового до поселка Усть-Койва. Весь переход занимает около восьми часов, финиш - на базе «Усть-Койва». Участники передвигались в командах из пяти и более человек, все участники старше 18 лет. Среди сложностей - сильный мороз и встречный ветер, наледь. Победителем становится тот, чья команда потратила меньше времени на прохождение маршрута и дошла до финиша в полном составе.

"В 17.25 местного времени переход благополучно завершил последний участник. Погода была отличная, ветер попутный, трасса супер, наледи не было. Трасса была великолепная! Идти переход было одно удовольствие", - поделились своими впечатлениями участники марафона.