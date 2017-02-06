В Перми открыли памятник Сергею Суханову
У главного входа в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии установлен памятник-бюст выдающемуся российскому кардиохирургу, Почетному гражданину Пермской области, Заслуженному врачу Российской федерации, профессору, доктору медицинских наук Сергею Суханову. Благодаря стараниям Сергея Суханова в середине 90-х годов в Перми появился Институт сердца – он был одним из инициаторов его создания. Позднее его же усилиями в Прикамье был создан Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. «Город сердца» носит имя хирурга.
Сергей Суханов освоил почти все виды операций на сердце и сосудах, работал в Израиле, Швейцарии и США, но остался в Перми и именно Прикамье сделал одним из самых передовых центров кардиохирургии. Он возвращал пациентам жизнь с улыбкой, не показывая напряжения и зачастую цитируя классиков медицины.
Памятник Сергея Германовича Суханова представляет собой бюст, отлитый из бронзы, установленный на постамент, выполненный из змеевика. Авторы памятника – скульптор Алексей Матвеев и архитектор Даниил Оболонков.
Руки одного кардиохирурга прооперировали более 20 тысяч человек. У многих память о Сергее Суханове останется в сердце в буквальном смысле. Как и взгляд, чуть уставший, задумчивый, но почти всегда в сочетании с искренней улыбкой.
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