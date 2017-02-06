Турнир «Открытие»: Тхэквондо все возрасты покорны
В Перми состоялось большое событие - Межрегиональный турнир "Открытие" по тхэквондо ИТФ. На соревнования приехали гости из Москвы, Самары, Екатеринбурга, Нефтекамска, Кирова, Тюмени и Нижнего Тагила. 5 февраля состоялся Межстилевой турнир "Открытие", в котором могли принять участие спортсмены любой школы из любого направления тхэквондо. Всего на мероприятия заявились более 400 спортсменов из Перми и более 200 спортсменов из других регионов. Турнир проводится по пойн-стоп спаррингу и спаррингу мягкими палками, что позволяет полность исключить травматизм и дает возможность поучаствовать в таких крупных соревнованиях даже детям. Официальное открытие соревнований прошло на арене СДЮШОР №1, ул.Краснова, 23.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
Кунгур конькобежный
В Пермь привезли святыню Уральского Афона
Бешеные лисы разносят смертельную болезнь
За нарушителями на трассе будут следить беспилотники
Пермские гимназисты встречают Новый год с Востоком
Народный бюджет: Когда инициатива не наказуема
Получить права можно в МФЦ
Памятные мероприятия - в Перми меняется схема движения
Наш ответ Дню сурка
Вывести Прикамье на чистую воду
Добавить комментарий: