Турнир «Открытие»: Тхэквондо все возрасты покорны

В Перми состоялось большое событие - Межрегиональный турнир "Открытие" по тхэквондо ИТФ. На соревнования приехали гости из Москвы, Самары, Екатеринбурга, Нефтекамска, Кирова, Тюмени и Нижнего Тагила. 5 февраля состоялся Межстилевой турнир "Открытие", в котором могли принять участие спортсмены любой школы из любого направления тхэквондо. Всего на мероприятия заявились более 400 спортсменов из Перми и более 200 спортсменов из других регионов. Турнир проводится по пойн-стоп спаррингу и спаррингу мягкими палками, что позволяет полность исключить травматизм и дает возможность поучаствовать в таких крупных соревнованиях даже детям. Официальное открытие соревнований прошло на арене СДЮШОР №1, ул.Краснова, 23.