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В Перми открыли памятник Сергею Суханову →

Турнир «Открытие»: Тхэквондо все возрасты покорны

Межстилевой турнир Открытие

В Перми состоялось большое событие - Межрегиональный турнир "Открытие" по тхэквондо ИТФ. На соревнования приехали гости из Москвы, Самары, Екатеринбурга, Нефтекамска, Кирова, Тюмени и Нижнего Тагила.  5 февраля состоялся Межстилевой турнир "Открытие", в котором могли принять участие спортсмены любой школы из любого направления тхэквондо. Всего на мероприятия заявились более 400 спортсменов из Перми и более 200 спортсменов из других регионов. Турнир проводится по пойн-стоп спаррингу и спаррингу мягкими палками, что позволяет полность исключить травматизм и дает возможность поучаствовать в таких крупных соревнованиях даже детям. Официальное открытие соревнований прошло на арене СДЮШОР №1, ул.Краснова, 23. 

Метки: в Перми, Общество, Спорт

Опубликовано: 06.02.2017 в 10:23 в рубрике - Новости радиоканалов

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