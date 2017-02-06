Кунгур конькобежный
В Кунгуре в субботу на стадионе «Труд» состоялось Первенство города по конькобежному спорту среди ветеранов памяти Мальгинова. Соревнования проводятся по 4 возрастным группам среди мужчин и женщин. Дистанции - 500 м (мужчины) и 300 м (женщины). Для всех желающих состоится масстарт на 100 м. Победители в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин награждаются денежными призами.
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