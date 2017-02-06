В Пермь привезли святыню Уральского Афона
В Пермь прибыли мощи Иоанна Златоуста. Святыню доставили из Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря. Икону святителя с частицей его мощей привезли к празднованию годовщины со дня основания Белогорского монастыря. Все желающие смогут поклониться святыне с 4 по 19 февраля с 8 до 19 часов в храме святителя Митрофана Воронежского на Комсомольском проспекте, 6.
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