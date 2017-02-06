Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости радиоканалов

← Бешеные лисы разносят смертельную болезнь

В Пермь привезли святыню Уральского Афона

Белогорский монастырь

В Пермь прибыли мощи Иоанна Златоуста. Святыню доставили из Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря. Икону святителя с частицей его мощей привезли к празднованию годовщины со дня основания Белогорского монастыря. Все желающие смогут поклониться святыне с 4 по 19 февраля с 8 до 19 часов в храме святителя Митрофана Воронежского на Комсомольском проспекте, 6. 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 06.02.2017 в 09:45 в рубрике - Новости радиоканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:

Бешеные лисы разносят смертельную болезнь

За нарушителями на трассе будут следить беспилотники

Пермские гимназисты встречают Новый год с Востоком

Народный бюджет: Когда инициатива не наказуема

Получить права можно в МФЦ

Памятные мероприятия - в Перми меняется схема движения

Наш ответ Дню сурка

Вывести Прикамье на чистую воду

С февраля в России вырастут пенсии

Авиаперевозки: субсидии будут?


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Бешеные лисы разносят смертельную болезнь

Обратите внимание

в Перми

В Пермь привезли святыню Уральского Афона

В Пермь прибыли мощи Иоанна Златоуста. Святыню доставили из Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря.
читать06.02.2017 в 09:45
Метки: в Перми, Культура, Общество

На зов «Травиаты»: «Золотая маска» стартовала в Перми

Самый престижный театральный фестиваль России изменил своей традиции. Впервые за более чем двадцатилетнюю историю Золотой маски церемония открытия прошла не в Москве, а в Перми.
читать06.02.2017 в 09:21
Метки: в Перми, Культура, Общество

В театре «Сцена-Молот» открылась арт - галерея

Первая камерная экспозиция посвящена художнику Владиславу Мамышеву -Монро, который известен своими перевоплощениями.
смотреть читать03.02.2017 в 17:24
Метки: в Перми, Культура, Общество, в Перми, Культура, Общество

Как ты думаешь, Леонардо?

Пермский театр кукол представил премьеру моноспектакля актрисы Аси Галимзяновой. Спектакль стал лауреатом II степени МОНОfest-2016.
смотреть читать03.02.2017 в 17:00
Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермский балет отметил День рождения

2 февраля 1926 года - день премьеры балета Жизель в постановке танцовщика и педагога Бориса Щербинина.
смотреть читать03.02.2017 в 16:35
Метки: в Перми, Культура, Общество

в России

Всесоюзная любовь

11 февраля исполнится 115 лет со дня рождения самой, пожалуй, знаменитой советской актрисы – Любови Орловой.
читать05.02.2017 в 17:41
Метки: в России, Общество, СМИ, Кино, Культура

Легко отделались

Жизнь полна опасностей, выбраться из которых нередко помогают здравый смысл и оптимизм. Но некоторым звездам в экстремальных случаях пригодилось кое-что другое...
читать05.02.2017 в 14:21
Метки: в России, Общество

«Минута славы» - не для слабых!

Члены жюри уже давно достигли славы и успеха. И они как никто другой знают, что моменты славы бывают разными!
читать05.02.2017 в 11:17
Метки: в России, Общество, СМИ

Путь Веры Брежневой от дурнушки до красавицы

К 35-летию певицы Веры Брежневой откроем несколько любопытных фактов из ее биографии.
читать04.02.2017 в 18:25
Метки: в России, СМИ, Общество

Мужчины доктора Анны

В новом сериале телеканала «Россия» «Доктор Анна» жизнь героини Карины Андоленко круто меняется благодаря мужчинам. Насколько актеры похожи на своих героев?
читать04.02.2017 в 15:50
Метки: в России, СМИ, Кино, Общество
Лента новостей RSS каналы

В Пермь привезли святыню Уральского АфонаВ Пермь привезли святыню Уральского Афона

На зов «Травиаты»: «Золотая маска» стартовала в ПермиНа зов «Травиаты»: «Золотая маска» стартовала в Перми

Всесоюзная любовьВсесоюзная любовь

Легко отделалисьЛегко отделались

«Минута славы» - не для слабых!«Минута славы» - не для слабых!

Путь Веры Брежневой от дурнушки до красавицыПуть Веры Брежневой от дурнушки до красавицы

Мужчины доктора АнныМужчины доктора Анны

«Верхняя площадка, оплачиваем проезд!»«Верхняя площадка, оплачиваем проезд!»

В театре «Сцена-Молот» открылась арт - галереяВ театре «Сцена-Молот» открылась арт - галерея

Как ты думаешь, Леонардо?Как ты думаешь, Леонардо?

Пермский балет отметил День рожденияПермский балет отметил День рождения

Первенство России по самбо: Болеем за наших!Первенство России по самбо: Болеем за наших!

Юную пермячку пригласили в Париж на Неделю модыЮную пермячку пригласили в Париж на Неделю моды

Край наводнили фальшивые деньгиКрай наводнили фальшивые деньги

В Перми вспомнили героев СталинградаВ Перми вспомнили героев Сталинграда

Пермские вузы проведут дни открытых дверейПермские вузы проведут дни открытых дверей

Пермяки накопили 2 млн штрафов за неоплаченную парковкуПермяки накопили 2 млн штрафов за неоплаченную парковку

Возбуждено дело по признакам незаконной передачи в аренду муниципальных электросетейВозбуждено дело по признакам незаконной передачи в аренду муниципальных электросетей

Пермское УФАС снизило тариф на электроэнергию для одной из организаций на 36%Пермское УФАС снизило тариф на электроэнергию для одной из организаций на 36%

Пермское УФАС выдало предупреждение Правительству Пермского краяПермское УФАС выдало предупреждение Правительству Пермского края

В библиотеках Перми прошла «Ночь Гарри Поттера»В библиотеках Перми прошла «Ночь Гарри Поттера»

Регионы формируют делегации на Дельфийские игры РоссииРегионы формируют делегации на Дельфийские игры России

В пермских парках появятся платные услугиВ пермских парках появятся платные услуги

Россияне начали подавать заявки на дальневосточные гектарыРоссияне начали подавать заявки на дальневосточные гектары

Квартиры на любой вкус от надежного застройщикаКвартиры на любой вкус от надежного застройщика

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru