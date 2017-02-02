Бешеные лисы разносят смертельную болезнь

На территории Прикамьяя отмечен рост заболеваемости животных бешенством. Как сообщает краевой Роспотребнадзор, зарегистрировано 35 случаев заболеваемости животных в Ординском, Октябрьском, Суксунском, Кишертском, Кудымкарском, Кунгурском, Сивинском, Лысвинском районах и в Перми. При этом 65,7 % бешеных животных – это лисы, еще 34,3% собаки, которые чаще всего имели контакт с лисами. Для сравнения: в 2015 году таких случаев было 28. Также в 2016 году более чем на 6 % выросло количество лиц, обратившихся за медицинской помощью по поводу укусов животными (6202 человека в 2016 году и 5841 человек в 2015 году).