За нарушителями на трассе будут следить беспилотники
Сотрудники Госавтоинспекции решили усилить контроль за нарушителями на трассе, чтобы снизить аварийность. Для этого решено было привлекать беспилотные летательные аппараты. На борту беспилотников установят камеры видеофиксации, которые будут следить за нарушителями в реальном времени. Если водитель не согласится со штрафом, записи с камер будут использоваться в качестве доказательств. На них будет отмечено время и географическое положение места нарушения. Такие меры приняты для снижения аварийности на трассах, так как в Пермском крае за месяц произошло 243 ДТП с 52 погибшими людьми. Основными причинами смертельных аварий стали выезды на встречную полосу и превышение скоростного режима. Сотрудники УГИБДД напоминают, что выезд на полосу встречного движения в запрещенном для этого месте влечет штраф в 5000 рублей или возможность лишиться прав на полгода.
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