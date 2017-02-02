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Пермские гимназисты встречают Новый год с Востоком
Пермская гимназия №2 проводит этнокультурную акцию «Восток встречает Новый год Огненного петуха». На празднике гости узнают об истории и особенностях встречи Нового года по лунному календарю. Специально к торжественному мероприятию гимназисты сами изготовили из бумаги метровую скульптуру петуха, которая будет представлена всем гостям. Кроме этого, в программе акции – познавательные конкурсы и игры, показательные выступления спортсменов и чайная церемония. Приятным сюрпризом для учеников и гостей акции «Восток встречает Новый год» станут поздравления от зарубежных школ-партнеров гимназии из Китая, США и Канады.
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