Пермские гимназисты встречают Новый год с Востоком

Пермская гимназия №2 проводит этнокультурную акцию «Восток встречает Новый год Огненного петуха». На празднике гости узнают об истории и особенностях встречи Нового года по лунному календарю. Специально к торжественному мероприятию гимназисты сами изготовили из бумаги метровую скульптуру петуха, которая будет представлена всем гостям. Кроме этого, в программе акции – познавательные конкурсы и игры, показательные выступления спортсменов и чайная церемония. Приятным сюрпризом для учеников и гостей акции «Восток встречает Новый год» станут поздравления от зарубежных школ-партнеров гимназии из Китая, США и Канады.