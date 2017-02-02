Народный бюджет: Когда инициатива не наказуема

С 1 января 2017 года в Прикамье действует механизм общественного участия жителей в решении вопросов местного значения – проект «Инициативное бюджетирование». В конкурсе могут принять участие жители всех муниципальных образований Пермского края. Чтобы идея претворилась в жизнь, гражданам необходимо создать инициативную группу, подготовить проект и отправить в его на конкурс (документы для участия - на сайте министерства территориального развития). Конкурс проводится в два этапа: на муниципальном уровне и на уровне региона. По итогам муниципального этапа территория сможет представить до 4 заявок на краевой уровень конкурса. Сроки приема заявок на уровне края: с 1 февраля до 31 марта включительно. Финансирование проектов инициативного бюджетирования предусматривает несколько источников: краевой и местный бюджеты, денежные средства населения муниципального образования, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. По решению жителей в территориях могут быть реализованы такие проекты, как строительство детского городка, спортивной площадки, ремонт тротуаров.