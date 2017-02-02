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Получить права можно в МФЦ
Специалисты центрального офиса МФЦ на ул. Куйбышева, 9 начали снова принимать документы на выдачу прав взамен просроченных или утерянных. Выдача готовых прав начнется с 6 февраля. В остальных пермских офисах МФЦ прием документов начнется в течение первого квартала этого года. В этом году услуги по выдаче прав будут предоставляться в 53 офисах МФЦ региона. Ранее, в качестве эксперимента, права выдавали в одном из офисов МФЦ в Перми. За полтора года этой услугой воспользовались три тысячи человек.
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