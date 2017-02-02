Памятные мероприятия - в Перми меняется схема движения
2 февраля 1943 года - День завершения Сталинградской битвы. В Перми пройдут памятные мероприятия по погибшим. В полдень к памятнику Уральского добровольческого танкового корпуса состоится церемония возложения цветов. В связи с подготовкой и проведением памятного мероприятия в районе Дома офицеров временно изменится схема организации дорожного движения. Часть парковочной зоны для личного транспорта (напротив входа в Дом офицеров по улице Сибирской) будет закрыта. Ограничение вводится до 13:30 2 февраля, движение автомобильного и общественного транспорта по улице Сибирской будет приостановлено с 12:05 до 12:20.
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