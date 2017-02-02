Наш ответ Дню сурка
В США 2 февраля отмечают День сурка. А в Перми сегодня около перекрестка улиц Крисанова и Петропавловской состоится уже ставший традиционным праздник ожидания весны: День Хорька. Хорёк вылезет из норы и предскажет пермякам погоду на эту весну. Мероприятие проводит пермская зоозащитная организация "Снежный барс". Помимо прочего оно приурочено ко дню рождения приюта для мелких животных "Чип и Дейл". Шесть лет назад в Перми открылся первый и пока единственный в России приют для всех мелких животных, и в этот же день шесть лет назад стартовала традиция отмечать День Хорька. Хотя идея и заимствованна от народного американского Дня сурка, однако, в Перми видоизменились и форма праздника, и его главный герой. После мероприятия все гости приглашаются к праздничному столу в ближайшее кафе, где зоозащитники устроят для всех чаепитие.
Прогноз от сурка - забавная американская традиция. Согласно поверьям в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Считается , что если сурок при выходе увидит свою тень и спрячется обратно – зима затянется надолго, а вот если зверька ничто и никто не напугает – можно надеяться на раннюю весну.
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