Вывести Прикамье на чистую воду

В Пермском крае стартует региональный конкурс «Чистая вода». В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, начального, среднего профобразования, члены общественных организаций и движений. Возраст участников – от 7 до 20 лет. Работы, представленные на конкурс, могут быть индивидуальные, семейные или групповые. Конкурс проводится по 4 номинациям: исследовательская деятельность, природоохранная акция, прикладные проекты старшеклассников и литературное творчество «Мой водный край». Он пройдет в несколько этапов. Первый – муниципальный (до 28 февраля); второй – региональный заочный (март); третий – региональный очный (конференция в апреле). Конкурсные работы принимают в отделении дополнительного образования детей «Экологический центр» на базе «Пермского агропромышленного техникума».