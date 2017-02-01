С февраля в России вырастут пенсии

В Пермском крае с февраля 2017 года увеличатся единовременные выплаты страховых пенсий неработающих пенсионеров. Они вырастут на уровень инфляции за 2016 год – на 5,4%. До 4 805,11 руб. вырастет и размер фиксированной выплаты к ней. Минимальное увеличение пенсий в Прикамье составит 300 руб. Кроме того, с февраля средний размер единовременных денежных выплат увеличится по сравнению с началом года на 116,54 руб. и составит 2 274,7 руб. Согласно данным отделения Пенсионного фонда России, ЕДВ для инвалидов I группы увеличатся на 181,29 руб., инвалидов II группы и детей-инвалидов на 129, 47 руб., инвалидов III группы на 103,64 руб., инвалидов и участников ВОВ на 258, 94 руб., ветеранов боевых действий на 142,47 руб., членов семей погибших инвалидов и участников ВОВ на 77,73 руб.