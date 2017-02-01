Авиаперевозки: субсидии будут?
В 2017 году краевым Министерством транспорта запланированы воздушные перевозки на условиях предоставления субсидии из краевого бюджета по 6 маршрутам: из Перми до Самары, Казани, Нижнего Новгород, Краснодара, Новосибирска и Волгограда с частотой 2 рейса в неделю. На данные цели из бюджета Пермского края предусмотрено 61,35 млн. руб. В этом году в перечень субсидируемых маршрутов, размещенный на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта, не вошел ни один из названных маршрутов. В связи с этим глава региона Виктор Басаргин поддержал предложение Министерства транспорта края рассмотреть возможность субсидирования авиарейсов без участия федерального софинансирования. На сегодняшний день проект постановления Правительства Пермского края, регламентирующий новый порядок предоставления из краевого бюджета субсидий организациям воздушного транспорта, проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Как пояснили в Минтрансе, планируемый срок принятия постановления - март 2017 года.
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