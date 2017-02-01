Пермский 1917 год: Как жизнь разделилась на «до» и «после»
В государственном архиве Пермского края состоялась презентация книги «Пермский 1917 год», изданной накануне 100-летия Русской революции. 1917 год стал рубежом, поделившим на «до» и «после» не только Россию, но и мир. Новое издание краевого архива – это сборник визуальных документов, который дает читателю возможность создать собственное представление о событиях столетней давности в Пермской губернии.
Издание «Пермский 1917 год», с одной стороны, представляет собой самостоятельное историко-визуальное повествование, которое «останавливает» время, давая возможность приблизиться к ее постижению, схватить трудноуловимые аспекты социальной действительности прошлого. С другой стороны, книга помогает лучше понять, осмыслить и органично дополнить научные работы о Русской революции, которые базируются преимущественно на письменных источниках.
В книге «Пермский 1917 год» есть всё: высокое и низкое, грустное и веселое, героическое и обыденное. Систематизированные в одном издании, фотографии начинают преображаться. Документы то спорят друг с другом, то дополняют запечатленные сюжеты, обнаруживая в них новые смыслы. Из противоречивых подчас фотографий возникает правда жизни. Правда, которую, порой, не ожидаешь увидеть.
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