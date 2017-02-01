В Прикамье подвели итоги диспансеризации населения

Более 417,5 тысяч жителей Прикамья прошли диспансеризацию в 2016 году. Чтобы провести обследование жителей труднодоступных и удаленных от поликлиник территорий, по заданию краевого Минздрава медицинские учреждения использовали мобильные формы работы. В деревни и поселки приезжали выездные бригады врачей-специалистов, направлялись передвижные ФАПы и комплексы для диспансеризации, мобильные Центры здоровья, санитарные автомобили. С помощью выездных форм диспансеризации осмотрено 20 715 человек. Нерационально питаются более 32% пациентов, курят свыше 13%, имеют повышенное артериальное давление 21%, недостаточно физически активны 21,7%. Избыточная масса тела зафиксирована у 43%. Эти факторы могут спровоцировать развитие хронических заболеваний. К ним относятся сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные заболевания и сахарный диабет. Именно они удерживают лидирующие позиции среди причин инвалидности и преждевременной смертности населения России. В то же время врачи отмечают, что в большинстве случаев граждане могут избежать ряда осложнений, если будут вести здоровый образ жизни, правильно питаться, откажутся от вредных привычек. Сейчас дан старт диспансеризации-2017.