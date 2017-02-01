Депутаты Госдумы поработают в территориях

В Пермском крае проходит региональная неделя депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Депутаты ГосДумы, избранные от Пермского края, будут работать в краевой столице и территориях Прикамья. В течение недели прием граждан проведут Алексей Бурнашов, Игорь Сапко, Дмитрий Сазонов и Игорь Шубин. В рамках региональной недели пройдет ряд совещаний и встреч с представители краевых органов исполнительной власти. Депутаты обсудят вопросы по взаимодействию с органами местного самоуправления, социальной поддержке населения, проект стратегии развития санаторно-курортного комплекса России и другие важные темы. Запланировано участия в официальных, партийных, а также и торжественных мероприятиях, посвященных памятным датам. Встретятся федеральные парламентарии и с представителями средств массовой информации, общественных и коммерческих организаций и студенческим сообществом.