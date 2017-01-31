Пермяки увидят «танец» Венеры и Луны

Пермяки смогут увидеть сближение Луны и Венеры. Как рассказали в Пермском планетарии, земной спутник «подкрадется» к планете на очень близкое расстояние 31 января в 19:34, это астрономическое событие будет последним в январе, – отметили астрономы. Хотя Венера занимает третье место по яркости после Солнца и Луны, уличное освещение городов, отраженное от снега, делает ее едва заметной на ночном небе. Поэтому лучше наблюдать «танец» Венеры и Луны за пределами Перми.