Пермяки увидят «танец» Венеры и Луны
Пермяки смогут увидеть сближение Луны и Венеры. Как рассказали в Пермском планетарии, земной спутник «подкрадется» к планете на очень близкое расстояние 31 января в 19:34, это астрономическое событие будет последним в январе, – отметили астрономы. Хотя Венера занимает третье место по яркости после Солнца и Луны, уличное освещение городов, отраженное от снега, делает ее едва заметной на ночном небе. Поэтому лучше наблюдать «танец» Венеры и Луны за пределами Перми.
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