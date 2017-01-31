Не до жиру, быть бы живу...
По итогам декабря прошлого года стоимость минимального продуктового набора в Пермском крае составила 3 584 рубля (в июне его стоимость составляла 3734 руб.). По данным Пермьстата, этот показатель является одним из самых высоких по Приволжскому федеральному округу. Наибольшая стоимость продуктового набора по ПФО в Самарской области – 3 802 рубля. В среднем по стране этот показатель составляет 3 701 рубль на месяц. С начала года стоимость продуктового набора в РФ увеличилась на 3,5%.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
В Перми откроют центр Юрия Башмета
Пермяки примут участие во Всемирной Универсиаде
В Перми прошел благотворительный фестиваль «Котопёс»
Пермяков спросят об их уровне жизни
Как оспорить результаты определения кадастровой стоимости?
Школьников Кунгура осчастливят именными сертификатами
В Прикамье рассекречены архивы
Им век достался непростой
Манна федеральная: Край получит 67 млн на культуру
В Лысьве будут судить 23-летнего «уклониста»
Добавить комментарий: