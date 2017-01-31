Не до жиру, быть бы живу...

По итогам декабря прошлого года стоимость минимального продуктового набора в Пермском крае составила 3 584 рубля (в июне его стоимость составляла 3734 руб.). По данным Пермьстата, этот показатель является одним из самых высоких по Приволжскому федеральному округу. Наибольшая стоимость продуктового набора по ПФО в Самарской области – 3 802 рубля. В среднем по стране этот показатель составляет 3 701 рубль на месяц. С начала года стоимость продуктового набора в РФ увеличилась на 3,5%.