В Перми откроют центр Юрия Башмета

Министерство культуры Пермского края планирует в 2017 году запустить в Перми центр Юрия Башмета. Информация об этом опубликована на сайте ведомства в докладе о планах работы на 2017 год. В сообщении указано, что в образовательном центре Юрия Башмета будут обучаться одаренные и талантливые дети. Центры знаменитого музыканта работают в нескольких российских городах, в том числе в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани, Новосибирске, Жуковском и в Москве. В них бесплатные мастер-классы для одаренных детей проводят музыканты с мировым именем. В 2015 году Юрий Башмет приезжал в Пермь и обсуждал с главой региона Виктором Басаргиным возможность открытия в краевой столице образовательного центра им. Башмета, сообщала пресс-служба Пермской филармонии.