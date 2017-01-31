В Перми откроют центр Юрия Башмета
Министерство культуры Пермского края планирует в 2017 году запустить в Перми центр Юрия Башмета. Информация об этом опубликована на сайте ведомства в докладе о планах работы на 2017 год. В сообщении указано, что в образовательном центре Юрия Башмета будут обучаться одаренные и талантливые дети. Центры знаменитого музыканта работают в нескольких российских городах, в том числе в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани, Новосибирске, Жуковском и в Москве. В них бесплатные мастер-классы для одаренных детей проводят музыканты с мировым именем. В 2015 году Юрий Башмет приезжал в Пермь и обсуждал с главой региона Виктором Басаргиным возможность открытия в краевой столице образовательного центра им. Башмета, сообщала пресс-служба Пермской филармонии.
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