Пермяки примут участие во Всемирной Универсиаде

Пермские атлеты вошли в состав сборной России по разным видам спорта на XXVIII Всемирную зимнюю Универсиаду. Студенческий форум пройдет в ближайшие 10 дней в Алматы (Казахстан). В Универсиаде будут участвовать свыше двух тысяч спортсменов более чем из 55 стран –они разыграют 85 комплектов наград. Организаторами задействованы около трёх тысяч волонтёров. Ожидается приезд около 30 тысяч иностранных гостей и туристов. Семь международных телеканалов будут транслировать соревнования в 80 странах мира с общим охватом аудитории более одного миллиарда телезрителей. В программе Универсиады восемь обязательных видов (лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт, кёрлинг, сноуборд, фигурное катание на коньках, хоккей, шорт-трек) и четыре дополнительных (конькобежный спорт, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл). В Алматы уже прилетели пермские конькобежки Анастасия Зуева и Александра Калашникова. В команду «летающих» лыжников вошёл пермяк, призёр Универсиады–2015 Евгений Климов.