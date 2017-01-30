В Перми прошел благотворительный фестиваль «Котопёс»
Благотворительный фестиваль «Котопес» прошел в воскресенье в краевом центре. Гостей праздника ждала веселая развлекательная программа, живая музыка и ярмарка вещей ручной работы. Все желающие также могли принять участие в акции «Собака-обнимака» и насладиться вкусной выпечкой. На фестивале работала выставка животных, на которой любой желающий мог выбрать себе друга. Все животные здоровы, стерилизованы. Отдаются только взрослым ответственным людям, понимающим, что кошка и собака – это полноценный член семьи, требующий заботы и внимания. Также пермяки могли оказать благотворительную помощь приюту «Матроскин»: принести сухие и влажные корма, поводки и ошейники для собак, наполнители, ветошь для подстилок, переноски, домики и лежанки для кошек.
По итогам фестиваля свой дом нашли 4 котенка, 1 щенок, а также 8 кошек из приюта "Матроскин".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
Пермяков спросят об их уровне жизни
Как оспорить результаты определения кадастровой стоимости?
Школьников Кунгура осчастливят именными сертификатами
В Прикамье рассекречены архивы
Им век достался непростой
Манна федеральная: Край получит 67 млн на культуру
В Лысьве будут судить 23-летнего «уклониста»
Судебные приставы наложили арест на валенки
Пермские спасатели приручили снегоболотоход
Внимание: отключены светофоры
Добавить комментарий: