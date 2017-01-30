В Перми прошел благотворительный фестиваль «Котопёс»

Благотворительный фестиваль «Котопес» прошел в воскресенье в краевом центре. Гостей праздника ждала веселая развлекательная программа, живая музыка и ярмарка вещей ручной работы. Все желающие также могли принять участие в акции «Собака-обнимака» и насладиться вкусной выпечкой. На фестивале работала выставка животных, на которой любой желающий мог выбрать себе друга. Все животные здоровы, стерилизованы. Отдаются только взрослым ответственным людям, понимающим, что кошка и собака – это полноценный член семьи, требующий заботы и внимания. Также пермяки могли оказать благотворительную помощь приюту «Матроскин»: принести сухие и влажные корма, поводки и ошейники для собак, наполнители, ветошь для подстилок, переноски, домики и лежанки для кошек.

По итогам фестиваля свой дом нашли 4 котенка, 1 щенок, а также 8 кошек из приюта "Матроскин".