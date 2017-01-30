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Пермяков спросят об их уровне жизни
В Прикамье с 28 января по 10 февраля будет проходить Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. Опрос населения пройдет в 2736 домохозяйствах, расположенных на 114 централизованно отобранных участках наблюдения. От полноты и достоверности сведений, полученных во время опроса респондента, зависит объективность информации, представляемой для формирования федеральных информационных ресурсов, а отсюда и принятие решений по социально-демографическим проблемам, - пояснили необходимость проведения данного исследования в территориальном органе федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах организовано во исполнение постановления Правительства Российской Федерации.
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