31 января Росреестр проводит горячую телефонную линию по теме «Как оспорить результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости?». На вопросы граждан с 14 до 17 ответит начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Управления Светлана Витальевна Овчинникова. Звонить можно по тел.: (342)-259-50-66.

Кадастровая стоимость используется при расчетах налога, арендной платы, определения цены выкупа, госпошлины при вступлении в наследство и других случаях. Оспорив кадастровую стоимость объектов недвижимости, правообладатель может значительно снизить размер платежей за свою недвижимость.