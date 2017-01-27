Школьников Кунгура осчастливят именными сертификатами

В Кунгуре вводится сертификат на бесплатное дополнительное образование. В настоящее время более 80% школьников охвачено бесплатным допобразованиям. При анализе ситуации в городе, выявилась тенденция, что ряд детей числится в 2,3, даже 4 объединениях, по факту посещая только одно. Наряду с этим имеются дети, которые не могут попасть на бюджетные места в организации дополнительного образования по причине отсутствия свободных мест. С этой целью с 1 сентября 2017 учебного года в городе Кунгуре вводится сертификат на бесплатное дополнительное образование. Каждый школьник и воспитанник детского сада в возрасте от 5 до 17 лет получит именной сертификат, которой он вправе отнести в любое учреждение дополнительного образования для получения бюджетной услуги. Сертификаты будут выдаваться в мае на базе школ и детских садов, чтобы в течение лета родители могли отнести их в любое учреждение дополнительного образования города.