В Прикамье рассекречены архивы

Эксперты оценили секретность документов в архивном фонде Пермского края и сняли гриф с 440 бумаг, содержащих сведения о действиях региональных органов КПСС. Оценивали документы на заседании межведомственной комиссии. Документы 30 лет хранились в государственном архиве Пермского края и в архиве новейшей истории, пока по ним не истек срок наложения грифа секретности. Весь перечень рассекреченных бумаг выложили на сайт Агентства по делам архивов Пермского края. Это первое заседание комиссии, где рассекретили документы. Напомним, комиссию из 11 человек созвали в октябре 2016 года по указу губернатораВиктора Басаргина. Эксперты могут полностью или частично рассекречивать архивы, давать рекомендации по хранению архивных бумаг и по их использованию.