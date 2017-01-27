Им век достался непростой

В Пермском крае 50 долгожителей отмечают в этом году вековой юбилей, из них 47 женщины. Более ста лет в 2017 году исполнится 74 жителям Прикамья - 59 женщинам и 15-ти мужчинам. Больше всего долгожителей (50 человек) проживают в краевом центре. В районах Прикамью статистика такова: по 7 долгожителей – в Березниках и Кунгуре, по 6 – в Соликамске и Чернушинском районе, по 4 – в Лысьве, Чусовом, Чайковском и Бардымском районах, по 3 – в Очере, Губахе, Пермском районе; по 2 – в Кудымкаре, в Верещагинском и Юсьвинском районах. Кроме того, на территории Прикамья проживает 11 846 ветеранов в возрасте от 90 до 99 лет (5 114 из них – жители краевого центра). Юбилейную дату 95 лет в 2017 году отметят 146 человек, а 90 лет исполнится 1153 прикамским ветеранам.