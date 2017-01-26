Манна федеральная: Край получит 67 млн на культуру
Прикамье получит из федерального бюджета 67,37 млн рублей на развитие муниципальных театров, укрепление материально-технической базы домов культуры, а также поддержку отрасли культуры. Федеральное финансирование в размере 33,7 млн рублей пойдут на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры. Заявки на данную субсидию подали 27 территорий края. Основные направления расходов – световое и звуковое оборудование, замена кресел в зрительных залах, одежда сцены. В программе примут участие Карагайский и Соликамский районы, города Губаха, Юрла, Частые, Барда и Чердынь. Еще одна субсидия – на поддержку творческой деятельности муниципальных театров составит 29 млн рублей. Получателями грантов станут театры Лысьвы, Березников, Губахи и Чайковского. Оба мероприятия будут софинансироваться из краевого бюджета. Также 4,5 млн рублей будут направлены на приобретение новых музыкальных инструментов, пополнение книжных фондов муниципальных библиотек, подключение библиотек к сети интернет, премии лучшим работникам отрасли культуры и лучшим учреждениям.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
В Лысьве будут судить 23-летнего «уклониста»
Судебные приставы наложили арест на валенки
Пермские спасатели приручили снегоболотоход
Внимание: отключены светофоры
Подари тепло - свяжи носки
Флешмоб: Малыши «обняли» детский сад
Пермяки отмечают Международный день эскимо
Дороги-2017: в мэрии расставили приоритеты
Оставленный без присмотра ребенок поджег елку и погиб при пожаре
Семью Казаковых назвали многодетной семьей года
Добавить комментарий: